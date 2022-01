Potenza | esonerato il tecnico Trocini | al suo posto Arleo del settore giovanile

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo avvicendamento sulla panchina del, che hailBruno. All'allentore ex Rende e Virtus Francavilla è costato caro il 3-1 esterno sul campo del Monterosi Tuscia, nella quarta giornata del girone C di Serie C

Advertising

MRB_it : ? | Potenza, esonerato Trocini. Al suo posto ecco Pasquale Arleo #MondoRossoBlù #MRB #SerieC #SerieCGironeC - ivl24_it : Potenza Calcio | Esonerato Trocini, squadra affidata a mister Arleo - PassioneMessina : Potenza, esonerato il tecnico Trocini. La squadra è affidata a quello che era l’allenatore della primavera, Arleo. - pietroscogna : Esonerato Trocini, il Potenza trova in casa il nuovo allenatore: Pasquale Arleo, attuale responsabile del settore g… - TuttoAvellinoit : Il Potenza cambia allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza esonerato

... corsara al Viviani contro il Picerno perde anche l'altra lucana e cioè il, sconfitta nel ... Alberto Gilardino,dopo 11 giornate, aveva comunque raccolto 17 punti; Paolo Maddaloni è ......Dkidak è andato al. La formazione della Basilicata fino a qualche mese fa era allenata da una vecchia conoscenza del Como, Fabio Gallo. Il tecnico 51enne, ex azzurro, è statoin ...Secondo avvicendamento sulla panchina del Potenza, che ha esonerato il tecnico Bruno Trocini. Allallentore ex Rende e Virtus Francavilla è costato caro il 3-1 esterno sul campo del Monterosi Tuscia, n ...Secondo cambio stagionale sulla panchina del Potenza, ultimo in classifica nel girone C della serie C. Dopo la sconfitta per 3-1, ieri, a Viterbo, in casa ...