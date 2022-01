Ponte della Scafa, Possanzini: “Serve un nuovo collegamento fra Fiumicino e il X Municipio” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ostia – “Le criticità sollevate dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord relative all’impatto idrogeologico di un’opera come il nuovo Ponte della Scafa (leggi qui) non lasciano spazio a dubbi. E’ giunto il momento di avviare una discussione con tutti gli Enti competenti sulla possibilità di realizzare un nuovo attraversamento, nell’entroterra del Municipio X, in grado di collegare in modo efficace e sostenibile due Comuni, Roma e Fiumicino, così vicini ma di fatto così lontani”. A parlare è Marco Possanzini, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista in Municipio X, che spiega: “Va ricordato che il progetto per il nuovo Ponte della Scafa consiste nella realizzazione di un ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ostia – “Le criticità sollevate dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord relative all’impatto idrogeologico di un’opera come il(leggi qui) non lasciano spazio a dubbi. E’ giunto il momento di avviare una discussione con tutti gli Enti competenti sulla possibilità di realizzare unattraversamento, nell’entroterra delX, in grado di collegare in modo efficace e sostenibile due Comuni, Roma e, così vicini ma di fatto così lontani”. A parlare è Marco, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista inX, che spiega: “Va ricordato che il progetto per ilconsiste nella realizzazione di un ...

