PlayStation Store | i nuovi giochi a meno di 5 euro | la fantastica promo di fine mese

Advertising

ultimateteamit : *SCONTO DEL 20%* Promozione FIFA Points per #PS4 e #PS5 per #FIFA22 #FUT #FUT22 #TOTY 12.000 FP al prezzo speciale… - ClubDinamita : Mini infarto - Tooxd15 : #PS4share-casi me mata jsjsjs - AyameAka : È bello vederli collaborare- (la frusta di sylv è apparsa dal nulla-- - toiclips : Coppa Italia: Salerno 2-1 Udinese (AET) -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Store

Genshin Impact è disponibile per P layStation 4, PC (anche su Epic Game), mobile e5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori ...Genshin Impact è disponibile per P layStation 4, PC (anche su Epic Game), mobile e5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci su Games ...Gran Turismo 7 sarà un gioco che peserà la bellezza di 110 GB al giorno del lancio, senza dubbio l’esclusiva first party Sony più onerosa in termini di spazio libero richiesto. Questa informazione è e ...Le dimensioni del file di Gran Turismo 7 sono state rivelate e, a quanto pare, sembra proprio un gioco enorme che occuperà moltissimo spazio sull'SSD di PS5. La dimensione del file si basa su PlayStat ...