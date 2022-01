Più aborti con la pillola che chirurgici: nel 2021 il sorpasso epocale della Ru486 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nei primi 4 mesi, per via farmacologica il 55% delle interruzioni di gravidanza. Il virus ha frenato l’attività sanitaria Leggi su repubblica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nei primi 4 mesi, per via farmacologica il 55% delle interruzioni di gravidanza. Il virus ha frenato l’attività sanitaria

Advertising

AntonioSassone7 : RT @Antigon25386936: È una pratica da implementare in tutte le regioni: così si evitano sofferenze e si alleggerisce la chirurgia ospedalie… - cibelli77 : RT @Antigon25386936: È una pratica da implementare in tutte le regioni: così si evitano sofferenze e si alleggerisce la chirurgia ospedalie… - GiusPecoraro : RT @Antigon25386936: È una pratica da implementare in tutte le regioni: così si evitano sofferenze e si alleggerisce la chirurgia ospedalie… - AnnaRagosta : RT @Antigon25386936: È una pratica da implementare in tutte le regioni: così si evitano sofferenze e si alleggerisce la chirurgia ospedalie… - Antigon25386936 : È una pratica da implementare in tutte le regioni: così si evitano sofferenze e si alleggerisce la chirurgia ospeda… -

Ultime Notizie dalla rete : Più aborti Più aborti con la pillola che chirurgici: nel 2021 il sorpasso epocale della Ru486 Oltre la metà degli aborti in Toscana sono farmacologici, vengono fatti cioè con la Ru486. I dati non sono ancora ... perché con il Covid e la riduzione dell'attività sanitaria che ne è derivata, è più ...

Cimitero dei feti, al Flaminio ci sono ancora le croci con i nomi: "La Procura ha chiesto l'archiviazione" ...per la pratica del seppellimento del materiale biologico degli aborti senza il consenso della donna. La stessa Procura che ha chiesto l'archiviazione del processo avviato in sede penale da più di 130 ...

Più aborti con la pillola che chirurgici: nel 2021 il sorpasso epocale della Ru486 La Repubblica Firenze.it Oltre la metà degliin Toscana sono farmacologici, vengono fatti cioè con la Ru486. I dati non sono ancora ... perché con il Covid e la riduzione dell'attività sanitaria che ne è derivata, è......per la pratica del seppellimento del materiale biologico deglisenza il consenso della donna. La stessa Procura che ha chiesto l'archiviazione del processo avviato in sede penale dadi 130 ...