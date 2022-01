Piombino, assolta dalle accuse di omicidio l’infermiera del Villamarina (Di lunedì 24 gennaio 2022) “assolta per non aver commesso il fatto“. Si sono espressi così i magistrati al termine del processo della Corte d’Appello di Firenze in merito al caso dell’infermiera di 58 anni presso l’ospedale Villamarina di Piombino (in provincia di Livorno), era stata accusata di omicidio volontario a seguito della morte sospetta di diversi pazienti ricoverati nella struttura sanitaria. Ma stando a quello che riferisce l’Ansa, infatti, ad oggi le accuse delittuose sono venute a decadere e la donna è stata condannata solamente ad un anno e mezzo per ricettazione. La svolta giudiziaria nella vicenda dell’infermiera di Piombino Risale al mese di dicembre 2015 l’iscrizione dell’operatrice sanitaria di Piombino nel registro degli indagati. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) “per non aver commesso il fatto“. Si sono espressi così i magistrati al termine del processo della Corte d’Appello di Firenze in merito al caso deldi 58 anni presso l’ospedaledi(in provincia di Livorno), era stata accusata divolontario a seguito della morte sospetta di diversi pazienti ricoverati nella struttura sanitaria. Ma stando a quello che riferisce l’Ansa, infatti, ad oggi ledelittuose sono venute a decadere e la donna è stata condannata solamente ad un anno e mezzo per ricettazione. La svolta giudiziaria nella vicenda deldiRisale al mese di dicembre 2015 l’iscrizione dell’operatrice sanitaria dinel registro degli indagati. Nel ...

