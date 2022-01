Pinocchio, il primo teaser del film Netflix di Guillermo Del Toro [VIDEO] (Di lunedì 24 gennaio 2022) Netflix ha diffuso un primo teaser per il nuovo film di Guillermo Del Toro, Pinocchio, in arrivo sulla piattaforma streaming. Pinocchio diventa un musical in stop-motion grazie a Guillermo Del Toro, che nel suo ultimo film reinventa la classica storia del burattino di legno che divenne bambino. Guardiamo insieme il primo teaser trailer ufficiale appena diffuso da Netflix, dove la pellicola debutterà in esclusiva il prossimo dicembre. "Voglio raccontarvi una storia. È una storia che credete di conoscere, ma non è così. Non del tutto" promette Sebastian il Grillo, che nel doppiaggio originale ha la voce di Ewan McGregor, e che ci lascia poco dopo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha diffuso unper il nuovodiDel, in arrivo sulla piattaforma streaming.diventa un musical in stop-motion grazie aDel, che nel suo ultimoreinventa la classica storia del burattino di legno che divenne bambino. Guardiamo insieme iltrailer ufficiale appena diffuso da, dove la pellicola debutterà in esclusiva il prossimo dicembre. "Voglio raccontarvi una storia. È una storia che credete di conoscere, ma non è così. Non del tutto" promette Sebastian il Grillo, che nel doppiaggio originale ha la voce di Ewan McGregor, e che ci lascia poco dopo ...

