Piggy è il nuovo singolo degli Skunk Anansie | tutti i dettagli

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilha un nome e una data. Nei giorni scorsi la band di Skin aveva annunciato “nuova me**a” pubblicando un brevissimo teaser sui social, in un contesto rosa dalle sfumature psichedeliche. La sinistra effige della testa di un maiale, in effetti, è stato l’indizio che ha scatenato l’hype dei fan della band britannica. Ile arriverà mercoledì 26 gennaio 2022 su tutte le piattaforme di streaming musicale. Il brano è già disponibile in pre-save su Spotify, Deezer, Tidal e in pre-add su Apple Music. In appena 4 secondi di teaser possiamo sentire la voce tagliente di Skin circondata da chitarre distorte e rumore. Con questa ...

