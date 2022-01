Pesanti cori contro Bully Ray in GCW | il wrestler | “Musica per le mie orecchie”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Negli scorsi giorni,Ray aveva pesantemente attaccato sia Jon Moxley che la AEW per quanto accaduto durante il promo di Dynamite, col fan cacciato dall’arena per gli insulti rivolti al. Al contrario, il pubblico della GCW ha reagito insultandonello show dell’Hammerstein Ballroom. L’ex campione TNA ha però accolto entusiasta quanto avvenuto. Gli insulti e il tweet diA special message to @ray5150. ?#TheWRLDonGCW pic.twitter.com/BZPdClcsxv— AUTHORS OF WRESTLING (@authofwrestling) January 24, 2022 I knew my GCW faithful fans in NYC would never let me down. Especially in MY building. Music to my ears!!???#FuckRayRay (@ray5150) January 24, 2022