Perché le esercitazioni nell’Indo Pacifico parlano anche di Ucraina (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno effettuato una dimostrazione di potenza — militare, tecnologica, organizzativa, politica, geopolitica — inviando in contemporanea due gruppi da battaglia navali e due unità anfibie d’assalto nel mare delle Filippine per manovre finalizzate a dimostrare la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nell’Indo Pacifico. Il quadrante che riunisce i due oceani Indiano e Pacifico è considerato quello in cui si snoderà il futuro confronto tra potenze guidato dal duopolio americano e cinese. Insieme alle portaerei “USS Carl Vinson” e “USS Abraham Lincoln” con la loro dozzina di unità d’appoggio, e ai mezzi anfibi “USS America” e “USS Essex” c’era anche il cacciatorpediniere porta elicotteri giapponese “JS Hyuga”. Com’è successo già diverse volte in queste show di deterrenza, la US Navy compie certe ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno effettuato una dimostrazione di potenza — militare, tecnologica, organizzativa, politica, geopolitica — inviando in contemporanea due gruppi da battaglia navali e due unità anfibie d’assalto nel mare delle Filippine per manovre finalizzate a dimostrare la libertà di navigazione e la sicurezza marittima. Il quadrante che riunisce i due oceani Indiano eè considerato quello in cui si snoderà il futuro confronto tra potenze guidato dal duopolio americano e cinese. Insieme alle portaerei “USS Carl Vinson” e “USS Abraham Lincoln” con la loro dozzina di unità d’appoggio, e ai mezzi anfibi “USS America” e “USS Essex” c’erail cacciatorpediniere porta elicotteri giapponese “JS Hyuga”. Com’è successo già diverse volte in queste show di deterrenza, la US Navy compie certe ...

