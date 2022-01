Perché Instagram sta testando un sistema di abbonamenti a pagamento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Instagram ha annunciato tramite un post sull’account ufficiale del social un nuovo sistema, testato al momento solo negli Stati Uniti, che prevede abbonamenti mensili. La nuova funzionalità che Instagram sta testando negli States si chiama “Subscriptions“, e permette ai creatori di contenuti (creators) di offrire un abbonamento mensile a pagamento ai propri followers per accedere alle loro stories e dirette riservate agli abbonati. Per riconoscere se una diretta o una stories è riservata agli abbonati, basterà controllare la cornice: ogni diretta o stories riservata, infatti, presenterà una cornice viola. Il viola contrassegnerà anche il profilo dei followers abbonati, che avranno un simbolo viola accanto al loro profilo in modo che il content creator possa riconoscerli come ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha annunciato tramite un post sull’account ufficiale del social un nuovo, testato al momento solo negli Stati Uniti, che prevedemensili. La nuova funzionalità chestanegli States si chiama “Subscriptions“, e permette ai creatori di contenuti (creators) di offrire un abbonamento mensile aai propri followers per accedere alle loro stories e dirette riservate agli abbonati. Per riconoscere se una diretta o una stories è riservata agli abbonati, basterà controllare la cornice: ogni diretta o stories riservata, infatti, presenterà una cornice viola. Il viola contrassegnerà anche il profilo dei followers abbonati, che avranno un simbolo viola accanto al loro profilo in modo che il content creator possa riconoscerli come ...

