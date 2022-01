“Perché dopo la gravidanza sono ingrassata di 12 kg?” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Salve dottoressa, sono una ragazza di 27 anni e da 8 mesi sono mamma per la prima volta di una bimba stupenda. Essendo la prima esperienza da mamma ho riscontrato dei problemi che non avrei mai immaginato. dopo la gravidanza sono ingrassata di 12 kg circa nonostante abbia fatto lunghe passeggiate e iniziato una dieta dopo 4 mesi dal parto (volevo aspettare la fine dell’allattamento e purtroppo ho perso il latte dopo 4 mesi). Facevo anche sport a partire dal 5° mese ogni giorno. Qualsiasi cosa faccia il peso non smette di salire e sono arrivata al primo grado di obesità. sono molto bassa e questo peso mi uccide. Perché mi succede? Cosa posso fare? Mi aiuti, la prego. Vivo in Germania e qui i dottori non ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Salve dottoressa,una ragazza di 27 anni e da 8 mesimamma per la prima volta di una bimba stupenda. Essendo la prima esperienza da mamma ho riscontrato dei problemi che non avrei mai immaginato.ladi 12 kg circa nonostante abbia fatto lunghe passeggiate e iniziato una dieta4 mesi dal parto (volevo aspettare la fine dell’allattamento e purtroppo ho perso il latte4 mesi). Facevo anche sport a partire dal 5° mese ogni giorno. Qualsiasi cosa faccia il peso non smette di salire earrivata al primo grado di obesità.molto bassa e questo peso mi uccide.mi succede? Cosa posso fare? Mi aiuti, la prego. Vivo in Germania e qui i dottori non ...

Advertising

annatrieste : Comunque le parole di #Colantuono dopo #NapoliSalernitana sui giocatori 'che vomitavano e con l'affanno' sono inqui… - borghi_claudio : Ohhh perfetto, quindi Grillo dopo aver messo Draghi a Palazzo Chigi (perché ce l'ha messo lui, ricordate? Tutti i s… - myrtamerlino : Dopo due anni di #Covid, in tutta Italia solo 200 scuole sono dotate di ventilazione meccanica. Bonus monopattini… - GodPESC : @_LTMS Non andrò a mentire ma ho passato 12 minuti per bruteforcarla perché dopo la prima avevo capito bene o male… - miniyoonkii : 10 anni dopo ancora mi domando il perché, cosa ci fosse di male ma boh -