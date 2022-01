Per Michelle Hunziker primo compleanno senza Tomaso: “Ci si corazza per le future battaglie” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Michelle Hunziker oggi compie 45 anni ma è il primo senza Tomaso Trussardi. La loro storia d’amore è appena finita o forse era già finita da un po’ di tempo e Michelle e Tomaso hanno atteso il più possibile prima di confermare la separazione. E’ inevitabilmente un compleanno triste per Michelle Hunziker nonostante l’affetto di tantissime persone e soprattutto quello delle sue figlie. Aurora Ramazzotti le ha dedicato parole dolcissime e la showgirl e conduttrice si commuove per tutte le belle parole che sta ricevendo. E’ tornata single dopo 11 anni e due bellissime bambine così tanto desiderate e amate. Fino a non molto tempo fa Michelle e Tomaso sognavano di avere un figlio maschio, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022)oggi compie 45 anni ma è ilTrussardi. La loro storia d’amore è appena finita o forse era già finita da un po’ di tempo ehanno atteso il più possibile prima di confermare la separazione. E’ inevitabilmente untriste pernonostante l’affetto di tantissime persone e soprattutto quello delle sue figlie. Aurora Ramazzotti le ha dedicato parole dolcissime e la showgirl e conduttrice si commuove per tutte le belle parole che sta ricevendo. E’ tornata single dopo 11 anni e due bellissime bambine così tanto desiderate e amate. Fino a non molto tempo fasognavano di avere un figlio maschio, ...

