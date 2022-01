Per l’Oms la pandemia è quasi finita, ma per l’economia no (Di lunedì 24 gennaio 2022) A due anni dalla pandemia, l’Europa comincia a rallentare le misure anti-Covid. Dalla Spagna al Regno Unito, le autorità cominciano a revocare le limitazioni, senza però abbassare l’attenzione, in favore della ripresa economica. Come l’imprenditore Bill Gates e molti esperti internazionali, anche l’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) ha annunciato con un comunicato ufficiale che molto probabilmente la variante Omicron segnerà l’inizio della fine della pandemia. Omicron ha già sostituito Delta, rappresentando circa il 31,8% dei casi in tutta Europa, e si presenta come una malattia molto più contagiosa ma meno grave. “La pandemia è tutt’altro che finita, ma si spera di poter porre fine alla fase di emergenza nel 2022 – sostengono dall’Oms – e affrontare altre minacce per la ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) A due anni dalla, l’Europa comincia a rallentare le misure anti-Covid. Dalla Spagna al Regno Unito, le autorità cominciano a revocare le limitazioni, senza però abbassare l’attenzione, in favore della ripresa economica. Come l’imprenditore Bill Gates e molti esperti internazionali, anche l’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) ha annunciato con un comunicato ufficiale che molto probabilmente la variante Omicron segnerà l’inizio della fine della. Omicron ha già sostituito Delta, rappresentando circa il 31,8% dei casi in tutta Europa, e si presenta come una malattia molto più contagiosa ma meno grave. “Laè tutt’altro che, ma si spera di poter porre fine alla fase di emergenza nel 2022 – sostengono dal– e affrontare altre minacce per la ...

