Parla la mamma del ragazzo dello studente morto in azienda: “Lorenzo era buono con la b maiuscola” (Di lunedì 24 gennaio 2022) In questi giorni l’Italia è stata sconvolta dalla tragica notizia della morte di Lorenzo Parelli, causata da un incidente avvenuto nell’azienda dove stava svolgendo lo stage per il progetto alternanza scuola-lavoro. In queste ore hanno rotto il silenzio sia il sindaco della città, Ivan Petrucco, sia la mamma del ragazzo (Maria Elena Dentesano), che ha concesso un’intervista per Parlare del figlio e del suo carattere. Udine, la mamma di Lorenzo Parelli ricorda suo figlio e il suo carattere solare Come anticipato, il sindaco di Castions di Strada (in provincia di Udine) ha raccolto tutto il suo coraggio per fare visita alla mamma di Lorenzo, lo studente morto per un incidente durante l’alternanza ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) In questi giorni l’Italia è stata sconvolta dalla tragica notizia della morte diParelli, causata da un incidente avvenuto nell’dove stava svolgendo lo stage per il progetto alternanza scuola-lavoro. In queste ore hanno rotto il silenzio sia il sindaco della città, Ivan Petrucco, sia ladel(Maria Elena Dentesano), che ha concesso un’intervista perre del figlio e del suo carattere. Udine, ladiParelli ricorda suo figlio e il suo carattere solare Come anticipato, il sindaco di Castions di Strada (in provincia di Udine) ha raccolto tutto il suo coraggio per fare visita alladi, loper un incidente durante l’alternanza ...

Advertising

zephira_137 : @Hrotbertha Così parla una Mamma!!! - Fabs006 : RT @Scrivosolocazz: Il capitano parla poco ma quando parla NON NE SBAGLIA UNA mamma mia Gianmaria non ci abbandonare mai #jeru - Scrivosolocazz : Il capitano parla poco ma quando parla NON NE SBAGLIA UNA mamma mia Gianmaria non ci abbandonare mai #jeru - gianni_gian_ : ??????????mioio ....Baru' sei un grande !!! Finalmente uno che dice in faccia a Miriagna che NON SI CAPISCE UN CAZZO QUA… - carlogubi : 'Il giornalismo a fumetti. Raccontare il mondo col linguaggio della nona arte' parla di fumetto, giornalismo, micro… -