Advertising

Calanto3 : RT @MediasetTgcom24: Parigi, morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler #THIERRYMUGLER - Dida_ti : RT @Frances52779614: #così È preferibile non andarci a sbattere contro... 'Discutere con una persona che ha rinunciato all'uso della ra… - pallino21253332 : RT @MediasetTgcom24: Parigi, morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler #THIERRYMUGLER - Katsu_Mercurius : RT @MediasetTgcom24: Parigi, morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler #THIERRYMUGLER - simonamancini24 : RT @MediasetTgcom24: Parigi, morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler #THIERRYMUGLER -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi morto

RagusaNews

Lo stilista francese Thierry Mugler , autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, èall'età di 73 anni per 'cause naturali': lo ha annunciato il suo agente Jean - Baptiste Rougeot. 'Siamo devastati nell'annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio ...Driss, si chiamava il ragazzo, ed era stato ain cerca di fortuna dove, racconta all'amico Ismael, fumando kif da qualche parte a Efourd, di aver visto soprattutto salopes europee. ...Il medico e psicoanalista Giacomo Bernardo Contri, teorico della concezione giuridica dell’amore e della scienza del pensiero inconscio, autore dell’opera-cardine “Il pensiero di natura. Dalla psicoan ...Per la prima serata in tv, lunedì 24 gennaio su La7 alle 21.15 ci sarà uno speciale del TgLa7 dedicato all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Conduce il direttore Enrico Mentana. Spazio a ...