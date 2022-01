Paolo Taggi morto il regista che aveva ideato Domenica In e Buona Domenica: lutto nello spettacolo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mondo della televisione è in lutto per la morte di Paolo Taggi, autore Rai noto per programmi di successo come Domenica In, Stranamore e La Talpa. L’uomo è stato ricoverato in questi giorni al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a complicazioni dovute al Covid, alle quali non è riuscito a sopravvivere. A dare la notizia è stata la Interlinea di Novara, famosa casa editrice della città in cui l’autore era nato. Paolo Taggi, l’amore per la letteratura e i lavori per il piccolo schermo Proprio nella città di Novara Paolo Taggi aveva mosso i primi passi, iniziando come animatore per Telebassonovarese (una delle prime tv private d’Italia e prima emittente del territorio); successivamente era arrivato in Rai, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mondo della televisione è inper la morte di, autore Rai noto per programmi di successo comeIn, Stranamore e La Talpa. L’uomo è stato ricoverato in questi giorni al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a complicazioni dovute al Covid, alle quali non è riuscito a sopravvivere. A dare la notizia è stata la Interlinea di Novara, famosa casa editrice della città in cui l’autore era nato., l’amore per la letteratura e i lavori per il piccolo schermo Proprio nella città di Novaramosso i primi passi, iniziando come animatore per Telebassonovarese (una delle prime tv private d’Italia e prima emittente del territorio); successivamente era arrivato in Rai, ...

