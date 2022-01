Palazzo Chigi o Colle | purché sia Draghi La finanza ha già votato

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’occhio del mercato, che tutto vede. La partita per il Quirinale si apre oggi, almeno ufficialmente. Nelle stanze di Montecitorio si susseguono i colloqui tra le diverse forze politiche al fine di trovare la quadra sul successore di Sergio Mattarella, sempre che non si materializzi in caso di stallo a oltranza, un clamoroso bis. Ma sulle grandi piazze finanziarie, tra gli investitori e le banche d’affari, qualcuno le sue conclusioni le ha già tratte. D’altronde, i giochi disono una cosa, la credibilità di un Paese dal terzo debito pubblico al mondo è altra storia. Non bisogna infatti mai dimenticare che l’Italia vive di prestiti. A cominciare dai mercati, che ogni anno sottoscrivono Btp per 400 miliardi e passa, finanziando metà della spesa pubblica nazionale. Poi c’è l’Europa e quei 200 miliardi del Recovery Fund, anch’essi in buona parte a prestito. Per ...