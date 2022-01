Oroscopo di Paolo Fox oggi: Martedì 25 Gennaio 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Gennaio 25 2022 Ariete In questo Martedì sentite che ci sono veramente tante cose da fare. Questo cielo propone anche delle opportunità di lavoro e soluzioni che riguardano la vita privata. Tutto quello che ha a che fare con il lavoro e con un nuovo progetto deve essere portato avanti. Fatica, tanta, però con un po’ di buona volontà si può risolvere un problema. Toro E’ un Martedì particolare, forse un po’ assonnato per colpa della Luna in opposizione però sono giornate difficili perché è vero che la Luna è opposta ma abbiamo Marte, Venere, Mercurio e Giove favorevoli. Ogni tanto ci sarà uno sbandamento magari anche qualche distrazione ma la linea che state seguendo è giusta e presto potreste avere belle ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’diFox per25Ariete In questosentite che ci sono veramente tante cose da fare. Questo cielo propone anche delle opportunità di lavoro e soluzioni che riguardano la vita privata. Tutto quello che ha a che fare con il lavoro e con un nuovo progetto deve essere portato avanti. Fatica, tanta, però con un po’ di buona volontà si può risolvere un problema. Toro E’ unparticolare, forse un po’ assonnato per colpa della Luna in opposizione però sono giornate difficili perché è vero che la Luna è opposta ma abbiamo Marte, Venere, Mercurio e Giove favorevoli. Ogni tanto ci sarà uno sbandamento magari anche qualche distrazione ma la linea che state seguendo è giusta e presto potreste avere belle ...

