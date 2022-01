Oroscopo Branko di oggi | lunedì 24 gennaio 2022 Scopri il tuo segno

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’diper24Ariete L’ingresso di Marte nelpreannuncia risultati professionali e decisioni sul futuro. Approfittate di questa settimana per dare impulso alla vostra sfera professionale. Toro A partire da, Marte incoraggerà i viaggi e gli studi. Approfittate di questa settimana per guadagnare consensi e portare a casa soddisfazioni. Gemelli Aspettatevi crescita professionale e maggiore potere. Il destino dirigerà il lavoro e la vita sentimentale. Cancro La settimana porterà riflessioni su cambiamenti e direzioni. Cercate di risolvere conflitti relazioni e preparatevi ad aprire un nuovo percorso professionale. Leone Giove incoraggerà grandi cambiamenti nel comportamento e nello stile di vita. ...

Ariete L'amore ti sorriderà questa settimana, il che è favorevole all'inizio di una relazione, che si tratti di romanticismo o di conoscere ...Ariete dalla giustizia riceverete una buona protezione. Toro in amore c'è bisogno di dare un po' di brio. Gemelli Marte diventa eccitante. Cancro le vostre prove tecniche per chi ...Cancro – Inaspettatamente florida la vostra giornata, inaspettatamente perchè non sarete al massimo della forma ma non sarà necessario. Acquario – Voglia di fare in calo, frutto di una fase di stanca ...Ariete – Inizio settimana zoppicante col partner, alias la Luna all’opposizione, che vi giudica, o peggio vi riempie di richieste. Unico rimpianto esservi persi l’amicizia di Mercurio, andato a raggiu ...