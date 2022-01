Omicidio Gigi Bici | la donna arrestata chiede la scarcerazione

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha presentato un'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, e in subordine per la concessione dei domiciliari Barbara Pasetti, la 44enneper tentata...

Leggi Anche Pavia,di 'Bici': arrestata una 44enne per tentata estorsione 'Ho ricevuto una chiamata da una cabina telefonica il primo dicembre intorno alle 18, in cui una voce mi diceva ......fuori di casa a Calignano di Cura Carpignano (Pavia) il 20 dicembre scorso il cadavere diBici,...estorsive alla famiglia dell'uomo per ottenerne la liberazione ed è indagata anche pere ...Dalle telecamere di zona, un uomo non identificato avrebbe guidato l'auto di Gigi Bici a Calignano dopo un'ora dalla scomparsa, forse il suo assassino ...Emergono nuovi dettagli sul caso di Luigi Criscuolo, il 60enne conosciuto nel pavese come "Gigi Bici" trovato il 20 dicembre senza vita davanti alla villa della fisioterapista Barbara Pasetti, o ...