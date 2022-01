Omicidio Ciatti, al via il processo a Roma. Ma il ceceno che nel pestaggio sferrò il colpo mortale non c’è (Di lunedì 24 gennaio 2022) Omicidio Ciatti, il papà di Niccolò, Luigi, ci spera fortemente. Ancora e nonostante tutto: «Speriamo di non avere ulteriori sorprese. Siamo fiduciosi che si possa dare giustizia a Niccolò». Sono le prime parole che il genitore del giovane di Scandicci – brutalmente ucciso in un pestaggio la notte tra l’11 e il 12 agosto del 2017, in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna – affida ai cronisti arrivando in tribunale a Roma. Dove questa mattina si è tenuta la prima udienza del processo. Un dibattimento a cui mancava l’imputato ceceno, Rassoul Bissoultanov, estradato dalla Germania in Italia. Ma scarcerato il 22 dicembre scorso dopo una istanza avanzata dai difensori su un difetto di procedura. Omicidio Ciatti: prima udienza del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022), il papà di Niccolò, Luigi, ci spera fortemente. Ancora e nonostante tutto: «Speriamo di non avere ulteriori sorprese. Siamo fiduciosi che si possa dare giustizia a Niccolò». Sono le prime parole che il genitore del giovane di Scandicci – brutalmente ucciso in unla notte tra l’11 e il 12 agosto del 2017, in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna – affida ai cronisti arrivando in tribunale a. Dove questa mattina si è tenuta la prima udienza del. Un dibattimento a cui mancava l’imputato, Rassoul Bissoultanov, estradato dalla Germania in Italia. Ma scarcerato il 22 dicembre scorso dopo una istanza avanzata dai difensori su un difetto di procedura.: prima udienza del ...

Advertising

SecolodItalia1 : Omicidio Ciatti, al via il processo a Roma. Ma il ceceno che nel pestaggio sferrò il colpo mortale non c’è… - zazoomblog : Omicidio Ciatti il pm: il processo si deve fare in Italia. È scontro con la difesa - #Omicidio #Ciatti #processo… - controradio : Omicidio Ciatti, al via il processo, per il Pm: 'Si deve fare in Italia' - FirenzePost : Omicidio Ciatti: Pm, processo va fatto in Italia, ci sono tutte le condizioni - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Prima udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci pestato a morte fuori da una discote… -