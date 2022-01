Olimpiadi: sci, Goggia, Brignone e Bassino guidano la valanga rosa a Pechino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - La campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia è la punta di diamante tra le azzurre convocate per i Giochi invernali di Pechino. La 29enne bergamasca reduce dall'infortunio nel superG di Cortina dove ha subito la lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea, in caso di recupero, difenderà la sua medaglia d'oro il 15 febbraio. Insieme a Goggia le altre stelle della spedizione azzurra sono Federica Brignone e Marta Bassino. Partiranno per la Cina anche Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Lara Dalla Mea, Anita Gulli, Nadia e Nicol Delago. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - La campionessa olimpica di discesa libera Sofiaè la punta di diamante tra le azzurre convocate per i Giochi invernali di. La 29enne bergamasca reduce dall'infortunio nel superG di Cortina dove ha subito la lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea, in caso di recupero, difenderà la sua medaglia d'oro il 15 febbraio. Insieme ale altre stelle della spedizione azzurra sono Federicae Marta. Partiranno per la Cina anche Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Lara Dalla Mea, Anita Gulli, Nadia e Nicol Delago.

