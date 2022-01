Olimpiadi Pechino 2022: le quote dell’Italia sport per sport. Conquistati 118 pass per 88 gare in 14 discipline (Di martedì 25 gennaio 2022) Lunedì 17 gennaio si è chiuso il processo di qualificazione olimpica per le 15 discipline che saranno protagoniste alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dopo una settimana a disposizione per le varie riallocazioni, oggi, lunedì 24 gennaio, si è avuto il quadro completo della situazione. L‘Italia sarà presente in 88 delle 109 gare previste (ma si potrà conquistare in loco anche la qualificazione alla mass start maschile del biathlon) in 14 discipline su 15, e potrà schierare 118 atleti (72 uomini e 46 donne), ai quali si aggiunge una riserva al maschile. Biathlon: 5 uomini e 5 donne; 10 gare su 11. Italia con 5 uomini e 5 donne, ma in ogni gara individuale si potrà essere al via con quattro atleti. Nella mass start maschile bisognerà conquistare la qualificazione in ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Lunedì 17 gennaio si è chiuso il processo di qualificazione olimpica per le 15che saranno protagoniste alleInvernali di: dopo una settimana a disposizione per le varie riallocazioni, oggi, lunedì 24 gennaio, si è avuto il quadro completo della situazione. L‘Italia sarà presente in 88 delle 109previste (ma si potrà conquistare in loco anche la qualificazione alla mass start maschile del biathlon) in 14su 15, e potrà schierare 118 atleti (72 uomini e 46 donne), ai quali si aggiunge una riserva al maschile. Biathlon: 5 uomini e 5 donne; 10su 11. Italia con 5 uomini e 5 donne, ma in ogni gara individuale si potrà essere al via con quattro atleti. Nella mass start maschile bisognerà conquistare la qualificazione in ...

Advertising

Eurosport_IT : Si può fare, si deve fare ???????? #Goggia - Agenzia_Ansa : VIDEO | Crioterapia e piscina, Sofia Goggia ha cominciato già stamani la riabilitazione con l'obiettivo di far sgon… - Gazzetta_it : Olimpiadi. Goggia non sarà portabandiera: arriverà a Pechino l’8 febbraio - infoitsport : Sci di Fondo - Ecco i dodici azzurri per le Olimpiadi di Pechino! - infoitsport : In nove dal Friuli Venezia Giulia alle Olimpiadi Invernali di Pechino -