Olimpiadi Pechino 2022, i convocati Fisi dell’Italia. C’è Sofia Goggia! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono stati diramati quest’oggi i nomi di quasi tutti gli atleti convocati (nelle discipline della Fisi) per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Verranno svelati infatti solo nella giornata di domani i 7 azzurri selezionati per le gare maschili di sci alpino in Cina. Presente per il momento anche Sofia Goggia, campionessa olimpica in carica di discesa libera, che proverà un recupero da record dopo il brutto infortunio rimediato ieri a Cortina d’Ampezzo per cercare di difendere il titolo ottenuto quattro anni fa a PyeongChang. Degna di nota la rinuncia a due ulteriori quote (una per sesso) nel salto con gli sci, con l’Italia che si presenterà quindi a Pechino con i soli Jessica Malsiner e Giovanni Bresadola, senza poter prendere parte alla gara a squadre mista. Una ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono stati diramati quest’oggi i nomi di quasi tutti gli atleti(nelle discipline della) per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di. Verranno svelati infatti solo nella giornata di domani i 7 azzurri selezionati per le gare maschili di sci alpino in Cina. Presente per il momento ancheGoggia, campionessa olimpica in carica di discesa libera, che proverà un recupero da record dopo il brutto infortunio rimediato ieri a Cortina d’Ampezzo per cercare di difendere il titolo ottenuto quattro anni fa a PyeongChang. Degna di nota la rinuncia a due ulteriori quote (una per sesso) nel salto con gli sci, con l’Italia che si presenterà quindi acon i soli Jessica Malsiner e Giovanni Bresadola, senza poter prendere parte alla gara a squadre mista. Una ...

