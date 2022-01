Olimpiadi Invernali Pechino 2022: tutti i convocati dell’Italia sport per sport (Di martedì 25 gennaio 2022) Oggi, lunedì 24 gennaio, con le ultime riallocazioni, si è definitivamente chiuso il processo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: l’Italia sarà presente in 88 delle 109 gare previste (inoltre si potrà conquistare in loco la qualificazione alla mass start maschile del biathlon), in 14 delle 15 discipline in programma, con 118 atleti, di cui 72 uomini e 46 donne, ai quali si aggiunge una riserva al maschile nel bob. Biathlon: 5 uomini e 5 donne (10 gare su 11). Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer (già certa della partecipazione alla mass start). Bob: 8 uomini e 1 donna, più una riserva al maschile (3 gare su 4).BOB A DUE: Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea. BOB A ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Oggi, lunedì 24 gennaio, con le ultime riallocazioni, si è definitivamente chiuso il processo di qualificazione alledi: l’Italia sarà presente in 88 delle 109 gare previste (inoltre si potrà conquistare in loco la qualificazione alla mass start maschile del biathlon), in 14 delle 15 discipline in programma, con 118 atleti, di cui 72 uomini e 46 donne, ai quali si aggiunge una riserva al maschile nel bob. Biathlon: 5 uomini e 5 donne (10 gare su 11). Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer (già certa della partecipazione alla mass start). Bob: 8 uomini e 1 donna, più una riserva al maschile (3 gare su 4).BOB A DUE: Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea. BOB A ...

Advertising

Eurosport_IT : Ma quanto è bello vedere Dorothea così in forma? ?????? Wierer vince davanti al 'suo' pubblico di Anterselva nell'ult… - Gazzetta_it : Olimpiadi. Goggia non sarà portabandiera: arriverà a Pechino l’8 febbraio - MarzioMalizia : RT @Phastidio: In un crescendo paranoide di tracciamento, esacerbato dalle imminenti olimpiadi invernali, ora chi compra farmaci 'sospetti'… - ParliamoDiNews : l`invasione dell`ucraina non piace neanche alla cina: rovinerebbe le olimpiadi invernali di pechino - Cronache… - infoitsport : In nove dal Friuli Venezia Giulia alle Olimpiadi Invernali di Pechino -