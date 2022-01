Offerte di lavoro in Italia, Lombardia si conferma prima ma Campania (e Napoli) sono nella top 5 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le Offerte di lavoro pubblicate in Italia sono aumentate e se non sorprende che a guidare la classifica del numero delle posizioni Offerte siano ancora una volta soprattutto realtà del Nord Italia come Milano, Torino e Bologna, sorprende invece la crescita anche di zone del centro e del meridione, come Roma e Napoli, che dimostrano una sostanziale ripartenza dell’economia del lavoro. Lo evidenzia un recentissimo studio sulle Offerte di lavoro pubblicate in Italia, di www.annuncilavoro360.com, che ha stilato la classifica delle 5 migliori province e regioni con più annunci di lavoro nei primi giorni del 2022. a seguito della crisi del mercato del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ledipubblicate inaumentate e se non sorprende che a guidare la classifica del numero delle posizionisiano ancora una volta soprattutto realtà del Nordcome Milano, Torino e Bologna, sorprende invece la crescita anche di zone del centro e del meridione, come Roma e, che dimostrano una sostanziale ripartenza dell’economia del. Lo evidenzia un recentissimo studio sulledipubblicate in, di www.annunci360.com, che ha stilato la classifica delle 5 migliori province e regioni con più annunci dinei primi giorni del 2022. a seguito della crisi del mercato del ...

