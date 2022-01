Offerta Juve per Vlahovic, poi la misteriosa assenza. Sconcerti: “So come finirà” (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Juventus vuole Dusan Vlahovic già per il mercato di gennaio, l’attaccante non ha giocato l’ultimo match di campionato. Mario Sconcerto alimenta i dubbi sull’assenza di Vlahovic nell’ultima partita di Serie A giocata dalla Fiorentina col Cagliari. Attraverso le pagine de il Corriere della Sera scrive: “Succede intanto un fatto singolare. Tre giorni dopo l’anticipazione della Gazzetta sull’Offerta della Juve per Vlahovic, il ragazzo salta la sua prima partita da tempo immemore. Sembra abbia il Covid, ma non c’è comunicato, la Fiorentina rispetta la privacy dei giocatori. Nel fare gli auguri preventivi a Vlahovic, fa comunque pensare questa sua prima assenza in un anno solare, giusto nell’ultima settimana di mercato”.“Penso che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lantus vuole Dusangià per il mercato di gennaio, l’attaccante non ha giocato l’ultimo match di campionato. Mario Sconcerto alimenta i dubbi sull’dinell’ultima partita di Serie A giocata dalla Fiorentina col Cagliari. Attraverso le pagine de il Corriere della Sera scrive: “Succede intanto un fatto singolare. Tre giorni dopo l’anticipazione della Gazzetta sull’dellaper, il ragazzo salta la sua prima partita da tempo immemore. Sembra abbia il Covid, ma non c’è comunicato, la Fiorentina rispetta la privacy dei giocatori. Nel fare gli auguri preventivi a, fa comunque pensare questa sua primain un anno solare, giusto nell’ultima settimana di mercato”.“Penso che ...

_Morik92_ : Su #Guimaraes, il presidente #Aulas non apre al prestito con obbligo di riscatto. Per la #Juve resta sempre la prim… - Gazzetta_it : Juve, assalto a Vlahovic: lo vuole subito, i dettagli dell’offerta #calciomercato - juve_magazine : CORRIERE DELLA SERA - Dusan Vlahovic e quell'assenza sospetta dopo l'offerta della Juventus - napolista : Sconcerti: che strano, Vlahovic salta una partita tre giorni dopo l’offerta della Juventus Sul Corsera: sembra abb… - cindercells : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) #Bentancur verso l'#AstonVilla per 20 milioni. La #Juve fa cassa per l’assalto a #Vlahovic, pronta l’offer… -