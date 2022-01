Nuove regole quarantena, Figliuolo: “C’è tavolo tecnico su questo, spero presto novità per le famiglie” (Di lunedì 24 gennaio 2022) "C'è questo tavolo tecnico che sta guardando anche a quello". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid, a margine della visita al centro vaccinale del Portello di Milano, ha risposto a chi gli chiedeva se ci sia l'intenzione di rimettere mano alle regole che disciplinano le quarantene all'interno del mondo della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) "C'èche sta guardando anche a quello". Così il generale Francesco Paolo, commissario all'emergenza Covid, a margine della visita al centro vaccinale del Portello di Milano, ha risposto a chi gli chiedeva se ci sia l'intenzione di rimettere mano alleche disciplinano le quarantene all'interno del mondo della scuola. L'articolo .

Advertising

simonebaldelli : Presto entreranno in vigore le nuove attese regole sul #registroopposizioni per permettere ai cittadini di non rice… - sole24ore : ?? Verso nuove regole #Ue per viaggiare: conterà il #Greenpass, non l’area di provenienza. La bozza definita dai 27… - SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - orizzontescuola : Nuove regole quarantena, Figliuolo: “C’è tavolo tecnico su questo, spero presto novità per le famiglie” - alirighini : RT @evvovemio: loro riusciranno a certificare anche con le nuove regole della fimi -