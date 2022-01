Nuove regole quarantena, anche alla primaria, con due positivi, vaccinati in classe, gli altri in Dad. Le ultime notizie (Di martedì 25 gennaio 2022) Novità in arrivo per il sistema di quarantena in ambito scolastico. Così come segnala La Repubblica, anche alla scuola primaria ci sarà la distinzione tra alunni vaccinati e non vaccinati. Si tratta della prima modifica al sistema delle quarantene in ambito scolastico e sarebbe il risultato delle ultime riunioni tra i tecnici del Ministero della Salute e dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) Novità in arrivo per il sistema diin ambito scolastico. Così come segnala La Repubblica,scuolaci sarà la distinzione tra alunnie non. Si tratta della prima modifica al sistema delle quarantene in ambito scolastico e sarebbe il risultato delleriunioni tra i tecnici del Ministero della Salute e dell'Istruzione. L'articolo .

Advertising

sole24ore : ?? Verso nuove regole #Ue per viaggiare: conterà il #Greenpass, non l’area di provenienza. La bozza definita dai 27… - SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - orizzontescuola : Nuove regole quarantena, anche alla primaria con due positivi, vaccinati in classe, gli altri in Dad. Le ultime not… - MicolLucchi : Polegato: «Ora nuove regole per la globalizzazione. L’Italia punti sul 5G» -