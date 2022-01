Nuove regole per viaggiare in Europa, le novità in arrivo: ecco cosa cambia e dove si può andare (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuove regole per viaggiare in Europa, novità in arrivo. regole più snelle, “sospensione” della aree di provenienza e un ritorno (progressivo) a uno scenario quanto più simile di normalità. Potrebbero cambiare a breve le regole per spostarsi da uno stato all’altro dell’Unione Europea eliminando o comunque andando oltre il mero concetto di “area di provenienza”. Facciamo il punto. Le regole per viaggiare in Europa Ma quali sono oggi le regole che limitano viaggi e spostamenti? L’Italia, ad esempio, ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2022. Prima di partire per entrare/rientrare in Italia è bene verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022)perininpiù snelle, “sospensione” della aree di provenienza e un ritorno (progressivo) a uno scenario quanto più simile di normalità. Potrebberore a breve leper spostarsi da uno stato all’altro dell’Unione Europea eliminando o comunque andando oltre il mero concetto di “area di provenienza”. Facciamo il punto. LeperinMa quali sono oggi leche limitano viaggi e spostamenti? L’Italia, ad esempio, ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2022. Prima di partire per entrare/rientrare in Italia è bene verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte ...

