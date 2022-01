Nuoto: mondiali in vasca lunga Fukuoka maggio 2022 verso lo spostamento a luglio 2023 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo quanto riporta la versione brasiliana del sito Swim Channel, i mondiali di Nuoto in vasca lunga, previsti a Fukuoka, in Giappone, dal 13 al 29 maggio 2022, dovrebbero svolgersi a luglio 2023. Sarebbe il secondo spostamento per quanto riguarda la rassegna giapponese, inizialmente prevista nel 2021, ma rimandata all’anno successivo per via dei Giochi Olimpici estivi di Tokyo 2020. La FINA avrebbe inoltre deciso di rivedere tutte le date delle principali competizioni internazionali fino ai Giochi di Parigi 2024. La causa sarebbe l’ennesima ondata di COVID-19, ed in particolare quella causata dalla variante Omicron. I mondiali di Doha del dicembre 2023 infatti, sarebbero ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo quanto riporta la versione brasiliana del sito Swim Channel, idiin, previsti a, in Giappone, dal 13 al 29, dovrebbero svolgersi a. Sarebbe il secondoper quanto riguarda la rassegna giapponese, inizialmente prevista nel 2021, ma rimandata all’anno successivo per via dei Giochi Olimpici estivi di Tokyo 2020. La FINA avrebbe inoltre deciso di rivedere tutte le date delle principali competizioni internazionali fino ai Giochi di Parigi 2024. La causa sarebbe l’ennesima ondata di COVID-19, ed in particolare quella causata dalla variante Omicron. Idi Doha del dicembreinfatti, sarebbero ...

