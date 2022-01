“Non sente odori e sapori”. Giallo al GF Vip: quelle parole, poi la regia stacca la diretta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli affezionati e fedelissimi telespettatori del GF Vip 6 non si perdono nemmeno un dettaglio di quanto accade nello spiato appartamento di Cinecittà, a partire dai più divertenti fino a passare a quelli più allarmanti. Come nelle ultime ore, quando hanno notato Delia Duran tossire ripetutamente e dire di non sentire odori né sapori. Che abbia il Covid? Una temibile possibilità emersa nel mondo dei social e che potrebbe coinvolgerebbe altri vipponi, due in particolare. Molti diranno che è impossibile, ma non è così. Per quanto si possa far attenzione, la casa del GF Vip 6 viene spesso invasa da addetti ai lavori. Quando va sistemato uno stand degli sponsor o serve una scenografia. A esempio, ore fa, i vip hanno trovato una mascherina caduta a terra. Poi vanno considerati anche gli incontri a distanza con i famigliari e amici in puntata. Delia Duran ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli affezionati e fedelissimi telespettatori del GF Vip 6 non si perdono nemmeno un dettaglio di quanto accade nello spiato appartamento di Cinecittà, a partire dai più divertenti fino a passare a quelli più allarmanti. Come nelle ultime ore, quando hanno notato Delia Duran tossire ripetutamente e dire di non sentirené. Che abbia il Covid? Una temibile possibilità emersa nel mondo dei social e che potrebbe coinvolgerebbe altri vipponi, due in particolare. Molti diranno che è impossibile, ma non è così. Per quanto si possa far attenzione, la casa del GF Vip 6 viene spesso invasa da addetti ai lavori. Quando va sistemato uno stand degli sponsor o serve una scenografia. A esempio, ore fa, i vip hanno trovato una mascherina caduta a terra. Poi vanno considerati anche gli incontri a distanza con i famigliari e amici in puntata. Delia Duran ...

