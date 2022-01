“Non sente odori e sapori”. Ansia al GF Vip. Scoppia il caso, la regia stacca mentre ne parlano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Panico dentro la casa del GF vip per alcune frasi di Delia Duran, la modella di origine venezuelane avrebbe detto di non sentire più odori e sapori, due dei sintomi più frequenti dell’infezione da Covid. A riportare la notizia è Il Giornale. Una vera e proprio bomba dopo che ieri Delia si è avvicinata in maniera molto sospetta a Soleil Sorge, facendo cadere le braccia ai tanti spettatori increduli davanti a questa nuova amicizia. Per chi non avesse seguito la diretta ecco come sono andati i fatti. Nell’atmosfera festaiola della serata di sabato Soleil aveva tentato di abbracciare Delia, che aveva contraccambiato. Un bacio sfiorato anche tra di loro, a cui però Delia aveva sorriso mostrando un due di picche. Insomma, qualcosa di assolutamente inaspettato. Come inaspettato è stata la sua uscita che, sempre a quanto riporta il Giornale, sarebbe stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Panico dentro la casa del GF vip per alcune frasi di Delia Duran, la modella di origine venezuelane avrebbe detto di non sentire più, due dei sintomi più frequenti dell’infezione da Covid. A riportare la notizia è Il Giornale. Una vera e proprio bomba dopo che ieri Delia si è avvicinata in maniera molto sospetta a Soleil Sorge, facendo cadere le braccia ai tanti spettatori increduli davanti a questa nuova amicizia. Per chi non avesse seguito la diretta ecco come sono andati i fatti. Nell’atmosfera festaiola della serata di sabato Soleil aveva tentato di abbracciare Delia, che aveva contraccambiato. Un bacio sfiorato anche tra di loro, a cui però Delia aveva sorriso mostrando un due di picche. Insomma, qualcosa di assolutamente inaspettato. Come inaspettato è stata la sua uscita che, sempre a quanto riporta il Giornale, sarebbe stata ...

Advertising

NetflixIT : Alzi la mano chi quando sente parlare di stagioni pensa a quelle delle serie e non a primavera, estate, autunno e inverno. - marialuisag18 : @GermanoBonaveri La UE non vede quello che accade in Italia, e l'Italia non sente quello che dice l'UE. E io che so… - zlatanradu : RT @LeonardoZanna: @Campanelli11 Locatelli in difficoltà perché sente la partita con un giallo sul groppone. Cuadrado invisibile. Però ci l… - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE. Delia Duran non sente i sapori, altri concorrenti stanno male in casa. Cosa sta succedendo al GF… - GabMaurizzi : @disinformatico @Paoblog Comunque, da quello che si sente nelle tue trasmissioni alla radio effettivamente ha ragio… -