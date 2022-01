“Non permettete che tutto quel che è successo possa ripetersi” | il messaggio della sopravvissuta alla Shoah ai giovani | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Èal campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Èall’Olocausto e ala deportazione dil’ideologia nazista che ha rappresentato la pagina più buiastoria contemporanea. Ha fatto, suo malgrado, la storia del mondo moderno e ha tenuto viva nella sua mente e inla di milioni di altre persone che non hanno vissutociò sulla proprio pelle quegli orrori, affinchéciò non si ripetesse. Ora Lidia Maksymowicz lascia il testimone ai piùe li invita a non spegnere i riflettori su quanto accaduto a lei e a centinaia di migliaia di altre persone, discriminate, segregate e uccise per la propria fede, per il proprio orientamento sessuale o perché oppositori ...