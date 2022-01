Non mi lasciare: le anticipazioni della terza puntata (Di lunedì 24 gennaio 2022) Qual è il clamoroso e inaspettato segreto che emerge dal passato di Elena e che rischia di provocare un terremoto nella sua vita? Comincia con un colpo di scena e si chiude con un brutto incidente la terza puntata di Non mi lasciare, la serie di Rai1 con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum, che racconta le indagini su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori. Il vice questore Elena Zonin capisce di essersi messa contro dei nemici pericolosissimi e pronti a tutto. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda lunedì 24 gennaio. Non mi lasciare, le anticipazioni della terza puntata Elena (Vittoria Puccini) va alla casa famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come ... Leggi su panorama (Di lunedì 24 gennaio 2022) Qual è il clamoroso e inaspettato segreto che emerge dal passato di Elena e che rischia di provocare un terremoto nella sua vita? Comincia con un colpo di scena e si chiude con un brutto incidente ladi Non mi, la serie di Rai1 con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum, che racconta le indagini su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori. Il vice questore Elena Zonin capisce di essersi messa contro dei nemici pericolosissimi e pronti a tutto. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda lunedì 24 gennaio. Non mi, leElena (Vittoria Puccini) va alla casa famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come ...

