Non mi lasciare anticipazioni: Vittoria Puccini torna nel terzo appuntamento con la serie tv. La trama (Di lunedì 24 gennaio 2022) Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sara Falberbaum lunedì 24 gennaio 2022 tornano in onda su Rai1 con il terzo appuntamento stagionale di Non mi lasciare. Il nuovo prodotto firmato da Rai Fiction continua a raccontare la storia che si svolge nella splendida città di Venezia tra un salto nel passato emotivo della sua protagonista Elena e le indagini che la brava vice questore sta conducendo sulla sparizione ed il maltrattamento di alcuni minori. Le anticipazioni della trama degli episodi 5 e 6 di Non mi lasciare, in onda su Rai1 lunedì 24 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. Non mi lasciare: il terzo appuntamento in onda lunedì 24 gennaio Non mi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022), Alessandro Roja e Sara Falberbaum lunedì 24 gennaio 2022no in onda su Rai1 con ilstagionale di Non mi. Il nuovo prodotto firmato da Rai Fiction continua a raccontare la storia che si svolge nella splendida città di Venezia tra un salto nel passato emotivo della sua protagonista Elena e le indagini che la brava vice questore sta conducendo sulla sparizione ed il maltrattamento di alcuni minori. Ledelladegli episodi 5 e 6 di Non mi, in onda su Rai1 lunedì 24 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. Non mi: ilin onda lunedì 24 gennaio Non mi ...

