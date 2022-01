Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2022: trama episodi e repliche (Di lunedì 24 gennaio 2022) ultima e imperdibile puntata di Non mi lasciare, la fiction di successo di Rai 1 con Vittoria Puccini protagonista. Una serie tv che racconta il mondo del dark web, della pedofilia e della vendita in rete di minori, un giallo appassionante, con milioni di telespettatori che ogni lunedì seguono incollati al televisore gli episodi. Ma cosa succederà il 31 gennaio per il gran finale? Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2022: trama episodi Elena, vice questore, finirà in ospedale dopo la terribile sparatoria che l’ha coinvolta. Fortunatamente è viva, ma in sua assenza sarà Daniele a dover portare avanti le indagini: insieme alla squadra scoprirà dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022)e imperdibiledi Non mi, la fiction di successo di Rai 1 con Vittoria Puccini protagonista. Una serie tv che racconta il mondo del dark web, della pedofilia e della vendita in rete di minori, un giallo appassionante, con milioni di telespettatori che ogni lunedì seguono incollati al televisore gli. Ma cosa succederà il 31per il gran finale? Non mi31Elena, vice questore, finirà in ospedale dopo la terribile sparatoria che l’ha coinvolta. Fortunatamente è viva, ma in sua assenza sarà Daniele a dover portare avanti le indagini: insieme alla squadra scoprirà dove ...

Advertising

lucianonobili : 'Non lasciare i nostri figli da soli, provare a fare diventare l’esperienza sconvolgente del Covid formativa.” Ric… - 1giornodapecora : Siamo pronti per seguire l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica #Quirinale202 Oggi #ugdp non andrà in… - NicolaPorro : L'incredibile vicenda a Siracusa: 13 migranti, espulsi, non possono lasciare l'Italia per colpa del #greenpass ?? - lostdiadem : Ma è troppo difficile per Soleil muovere il culo da quell’angolo e mettersi magari accanto a Katia e lasciare le al… - TOMBASS3T : NO NO NON MI LASCIARE AMORE MIO TI AMO AFFERRA LA MIA MANO -