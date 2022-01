Non mi lasciare: anticipazioni puntata del 31 Gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quattro puntate e otto episodi previsti ogni lunedì alle 21.25 su Rai1: Non Mi lasciare sta giungendo al termine. Lunedì 31 Gennaio, infatti, ci sarà l’ultima puntata della serie con protagonista Elena Zanin, interpretata da Vittoria Puccini, Vicequestore originario di Venezia fuggita vent’anni prima dalla città lagunare senza dire nulla a nessuno, costretta però a tornarvi a seguito di un misterioso delitto. Per il momento non sappiamo se la serie, che ha registrato ascolti discreti, avrà una seconda stagione. Nell’ultima puntata vedremo come si concluderà l’inchiesta del Vicequestore intorno al losco giro di minorenni dell’orfanotrofio che li ospitava. Il cerchio si chiuderà anche sulla vita privata di Elena e del collega Daniele. Nelle puntate si è spesso trattato del fenomeno del catfish. Nel mondo dei ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quattro puntate e otto episodi previsti ogni lunedì alle 21.25 su Rai1: Non Mista giungendo al termine. Lunedì 31, infatti, ci sarà l’ultimadella serie con protagonista Elena Zanin, interpretata da Vittoria Puccini, Vicequestore originario di Venezia fuggita vent’anni prima dalla città lagunare senza dire nulla a nessuno, costretta però a tornarvi a seguito di un misterioso delitto. Per il momento non sappiamo se la serie, che ha registrato ascolti discreti, avrà una seconda stagione. Nell’ultimavedremo come si concluderà l’inchiesta del Vicequestore intorno al losco giro di minorenni dell’orfanotrofio che li ospitava. Il cerchio si chiuderà anche sulla vita privata di Elena e del collega Daniele. Nelle puntate si è spesso trattato del fenomeno del catfish. Nel mondo dei ...

