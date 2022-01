No! L’Agenzia del farmaco argentina ANMAT non ha ammesso che c’è il grafene nei vaccini (Di lunedì 24 gennaio 2022) Comincia a circolare attraverso diversi post su Facebook (qui, qui e qui) e in qualche blog (qui), la storia secondo la quale L’Agenzia del farmaco argentina (ANMAT) avrebbe ammesso a seguito di una sentenza, la presenza di grafene nelle dosi di vaccino contro il nuovo Coronavirus di AstraZeneca. Ad ammetterlo sarebbe stata la dottoressa Patricia Aprea per conto delL’Agenzia, a seguito di una causa legale dovuta a una presunta morte post-vaccino. Come vedremo si tratta di una clamorosa fake news, che dimostra quanta poca perizia vi sia nell’analisi delle fonti, da parte di chi la sta diffondendo. Per chi ha fretta: Non è mai stata dimostrata la presenza di grafene o altre sostanze nocive nei vaccini ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Comincia a circolare attraverso diversi post su Facebook (qui, qui e qui) e in qualche blog (qui), la storia secondo la qualedel) avrebbea seguito di una sentenza, la presenza dinelle dosi di vaccino contro il nuovo Coronavirus di AstraZeneca. Ad ammetterlo sarebbe stata la dottoressa Patricia Aprea per conto del, a seguito di una causa legale dovuta a una presunta morte post-vaccino. Come vedremo si tratta di una clamorosa fake news, che dimostra quanta poca perizia vi sia nell’analisi delle fonti, da parte di chi la sta diffondendo. Per chi ha fretta: Non è mai stata dimostrata la presenza dio altre sostanze nocive nei...

