Nissan - Renault - Mitsubishi: 23 mld euro in 5 anni per auto elettrica (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'alleanza di case automobilistiche Nissan - Renault - Mitsubishi Motors ha annunciato che spenderà 3mila miliardi di yen (23,25 miliardi di euro) fino all'anno fiscale 2026 per lo sviluppo di veicoli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'alleanza di casemobilisticheMotors ha annunciato che spenderà 3mila miliardi di yen (23,25 miliardi di) fino all'anno fiscale 2026 per lo sviluppo di veicoli ...

Advertising

24finanza : Renault, Nissan e Mitsubishi, maxi-piano dell’Alleanza per l’auto elettrica - Italia_Notizie : Renault-Nissan-Mitsubishi, dall’Alleanza in arrivo 30 nuovi modelli elettrici - fattiamotore : Renault-Nissan-Mitsubishi, dall’Alleanza in arrivo 30 nuovi modelli elettrici - donatotesta : RT @LaStampa: Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, in arrivo 30 nuovi modelli elettrici - IzzoEdo : RT @LaStampa: Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, in arrivo 30 nuovi modelli elettrici -