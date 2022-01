Nissan Juke Kiiro, versione speciale per il lancio del film “The Batman” (Di lunedì 24 gennaio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nissan ha intrapreso una partnership promozionale con Warner Bros. Pictures in occasione del premiere del nuovo film The Batman, prevista in Italia per il prossimo 2 marzo. La partnership darà luogo ad attivazioni nei cinema, sui social media e sui cartelloni pubblicitari in tutta Italia, con le immagini di Juke accanto alla grafica iconica del film The Batman. Nissan Juke Kiiro incarna la simbologia e lo spirito che in questo ultimo fila della saga celebra l’evoluzione cinematografica di Batman, un viaggio metaforico di crescita e scoperta. Il design audace e moderno trova una nuova veste nella versione speciale “Kiiro”, parola che in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) –ha intrapreso una partnership promozionale con Warner Bros. Pictures in occasione del premiere del nuovoThe, prevista in Italia per il prossimo 2 marzo. La partnership darà luogo ad attivazioni nei cinema, sui social media e sui cartelloni pubblicitari in tutta Italia, con le immagini diaccanto alla grafica iconica delTheincarna la simbologia e lo spirito che in questo ultimo fila della saga celebra l’evoluzione cinematografica di, un viaggio metaforico di crescita e scoperta. Il design audace e moderno trova una nuova veste nella”, parola che in ...

Advertising

zazoomblog : Nissan Juke Kiiro versione speciale per il lancio del film The Batman - #Nissan #Kiiro #versione #speciale - vivereitalia : Nissan Juke Kiiro, versione speciale per il lancio del film 'The Batman' - Italpress : Nissan Juke Kiiro, versione speciale per il lancio del film “The Batman” - MobilitaNews : Partnership tra Nissan e Warner Bros. Pictures - Juke Kiiro accanto alla grafica iconica del film The Batman… - moneypuntoit : ?? Nissan Juke Kiiro: una special edition per il lancio del nuovo film The Batman ?? -