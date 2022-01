Nino D’Angelo a Domenica ho fatto al terza dose del vaccino mentre ero positivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) La prima parte di Domenica In è stata dedicata ancora una volta al Covid. Inevitabile, dato che l’emergenza è sempre attuale, con l’Italia che sebbene stia dando qualche segnale di miglioramento non è ancora nella fase discendente della quarta ondata. Oltre a sentire il parere degli esperti, Mara Venier ha intervistato Nino D’Angelo, che ha Leggi su people24.myblog (Di lunedì 24 gennaio 2022) La prima parte diIn è stata dedicata ancora una volta al Covid. Inevitabile, dato che l’emergenza è sempre attuale, con l’Italia che sebbene stia dando qualche segnale di miglioramento non è ancora nella fase discendente della quarta ondata. Oltre a sentire il parere degli esperti, Mara Venier ha intervistato, che ha

Advertising

fernandovegas01 : @SusannaGatto4 @SCUtweet Dovrebbe essere annoverato nel patrimonio nazionale dell'UNESCO così come il balletto di N… - marcoluci1 : RT @gianlu_79: ESIBIZIONE NINO D'ANGELO 'Voglio parla' sulo d'ammore' 14:43 20,08% 3.574.000; @DomenicaIn - 2° PARTE (15:02-16.55) IVANA… - marcoluci1 : Domenica In, Mara Venier smonta i timori di Nino D’Angelo sulla terza dose: “Non è successo niente. Sei vivo, ce l’… - Gaia_Mai_ : @LaGrevia Sono qui solo per i nomi originali tipo Nino d'Angelo, Napoleone, Rocco Siffredi - infoitcultura : La vera storia di Nino Esposito: chi è il cantante di Tali e quali, età, carriera, vita privata, Nino D'Angelo -… -