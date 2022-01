(Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Chi sposa la causa di aprire ae la necessità di trattare per il governo puntando ad un patto di legislatura e chi, invece, ritiene che il presidente del Consiglio debba rimanere a palazzo Chigi e, pur ribadendo la strategia dei 'no veti', punta su una figura di alto profilo (si è alzato un applauso al Capo dello Stato Mattarella) senza escludere a priori una convergenza su una candidatura del centrodestra. Confronto tra due linee questa sera all'assemblea dei grandi elettori del. La maggioranza dei pentastellati ha invitatoad andare avanti, secondo quanto ribadito dal presidente M5s Conte. "Un nuovo premier non garantirebbe la stabilità" e “dovrebbe passare attraverso il voto degli iscritti”, ha detto Conte che ha difeso la candidatura del fondatore della comunità di ...

Advertising

ilriformista : L’accusa nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle è di traffico di influenze: nel mirino ci sono i contra… - fisco24_info : Nel Movimento 5 stelle resta il muro su Draghi al Quirinale: AGI - Chi sposa la causa di aprire a Draghi e la neces… - MgraziaT : RT @ANPIRomaPosti: Il #23gennaio 1973 #RobertoFranceschi, 21 anni, militante nel Movimento studentesco, venne colpito alla testa da un proi… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino). Scontro frontale tra due convogli merc… - WorldHilarious1 : @catenaaurea66 @_Fartzilla Nel movimento 5 pere gridando honestah -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Movimento

Di seguito il comunicato: Si è svolto il banchetto informativo promosso daldi liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita, Mowgli ed ANPI 'Carla Nespolo' sez.di Bitonto ...nuova discarica..."C'è un sentimento molto fiduciosopro - vita e i nostri giovani sentono che qualcosa di molto grande è all'orizzonte" ha affermato Kristian Hawkins, presidente degli Students for Life ...Non è un lockdown imposto dal Governo con un decreto, ma in realtà è come se lo fosse. Lendinara è deserta. Il traffico si vede solo nell’orario per andare al lavoro la mattina e la sera e tornare, ma ...Zoe Stroobant, di Sinistra italiana, si dissocia dalla coalizione che dice no ai 5 stelle e punta a ricompattare insieme ai grillini ...