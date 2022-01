NBA 2021-2022, i risultati della notte (24 gennaio): Vince Golden State, vanno ko Nets e Lakers nella giornata da 51 punti di Jayson Tatum (Di lunedì 24 gennaio 2022) nella notte italiana si sono disputate undici partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Vincono i Golden State Warriors nel big match di giornata e superano gli Utah Jazz per 94-92. Sfida dove Curry e compagni sono quasi sempre avanti, ma dove gli Jazz non mollano mai e riaprono i giochi con la tripla di Bogdanovic a 30 secondi dalla fine. Ma sia Bogdanovic sia O’Neale sbagliano il canestro decisivo e GSW Vince. Cadono i Brooklyn Nets, che cedono in casa dei Minnesota Timberwolves per 136-125. Match che vede Minnesota sempre avanti e i Nets inseguire ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022)italiana si sono disputate undici partitestagionedi NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di. Vincono iWarriors nel big match die superano gli Utah Jazz per 94-92. Sfida dove Curry e compagni sono quasi sempre avanti, ma dove gli Jazz non mollano mai e riaprono i giochi con la tripla di Bogdanovic a 30 secondi dalla fine. Ma sia Bogdanovic sia O’Neale sbagliano il canestro decisivo e GSW. Cadono i Brooklyn, che cedono in casa dei Minnesota Timberwolves per 136-125. Match che vede Minnesota sempre avanti e iinseguire ...

Advertising

sportface2016 : #NBA 2021/2022: #Butler stende i #Lakers, vincono #GoldenState e #Dallas - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 6ª vittoria consecutiva per i Suns ?? I Bucks soffrono ma vincono ?? Successo dei Cavs su OKC ?? Ecco i risultati della no… - Eurosport_IT : 6ª vittoria consecutiva per i Suns ?? I Bucks soffrono ma vincono ?? Successo dei Cavs su OKC ?? Ecco i risultati de… - sportface2016 : #Basket, #NBA 2021/2022: vincono #Milwaukee, #Cleveland e #Phoenix. #Middleton top scorer - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: I Clippers battono i Sixers ?? Bucks vittoriosi contro i Bulls ?? Grizzlies sempre più in forma ?? Ecco i risultati della n… -