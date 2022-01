Napoli, polemica sui clochard in Galleria: “No ai pasti”. La replica: “Da qui non ci muoviamo” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tornano subito i clochard nella Galleria Umberto I di Napoli e non vogliono sentire ragioni: “Restiamo qui e non ce ne andiamo”. Continua a far discutere la situazione all’interno dell’antico monumento tra via Toledo, via Santa Brigida e via Verdi. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva fatto scattare un’operazione “antidegrado” col supporto di Polizia Municipale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tornano subito inellaUmberto I die non vogliono sentire ragioni: “Restiamo qui e non ce ne andiamo”. Continua a far discutere la situazione all’interno dell’antico monumento tra via Toledo, via Santa Brigida e via Verdi. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva fatto scattare un’operazione “antidegrado” col supporto di Polizia Municipale, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli polemica Rivelata dedica esatta gol Insigne, scoppia la polemica - Social Insigne si è rivolto anche alle telecamere, indicando lo stemma del Napoli e lanciando una dedica che in un primo momento è stata interpretata come 'Ti amo e ti amerò sempre', rivolto alla città ma c'...

Napoli, rabbia Osimhen: non saluta i tifosi a fine partita Commenta per primo Luciano Spalletti ha voluto sminuire la polemica di fine partita, ma un piccolo caso Victor Osimhen è scoppiato alla fine della partita contro la Salernitana . L'attaccante nigeriano, arrabbiato con i compagni (Politano in primis) perché ...

