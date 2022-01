Napoli, Lozano e Ospina convocati nelle rispettive Nazionali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Napoli comunica che Hirving Lozano e David Ospina sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Il messicano dovrà affrontare tre sfide per la qualificazione Mondiale: contro Giamaica, Costa Rica e Panama. Il colombiano, invece, è atteso da due appuntamenti: uno contro il Perù ed uno contro l’Argentina. Hirving Lozano convocato in Nazionale. L’attaccante del Napoli impegnato nella tripla sfida di qualificazione mondiale del Messico contro Giamaica (28 gennaio), Costa Rica (31 gennaio) e Panama (3 febbraio). David Ospina convocato in Nazionale. Il portiere del Napoli impegnato nella doppia sfida di qualificazioni mondiali della Colombia contro il Perù (28 gennaio) e Argentina (2 febbraio). L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilcomunica che Hirvinge Davidsono statidalle. Il messicano dovrà affrontare tre sfide per la qualificazione Mondiale: contro Giamaica, Costa Rica e Panama. Il colombiano, invece, è atteso da due appuntamenti: uno contro il Perù ed uno contro l’Argentina. Hirvingconvocato in Nazionale. L’attaccante delimpegnato nella tripla sfida di qualificazione mondiale del Messico contro Giamaica (28 gennaio), Costa Rica (31 gennaio) e Panama (3 febbraio). Davidconvocato in Nazionale. Il portiere delimpegnato nella doppia sfida di qualificazioni mondiali della Colombia contro il Perù (28 gennaio) e Argentina (2 febbraio). L'articolo ...

