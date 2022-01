Napoli – Derby di allenamento: nessuna rivale ha fatto meglio in zona Champions (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport: “Chiamatelo Derby di allenamento. Criticate quanto volete, ma il Napoli infila la terza vittoria consecutiva”. Il quotidiano elogia così il Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport: “Chiamatelodi. Criticate quanto volete, ma ilinfila la terza vittoria consecutiva”. Il quotidiano elogia così il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

caterinabalivo : Bella vittoria del Napoli nel derby, una pioggia di gol, che bravo Mertens, ma anche Rrahmani, Juan Jesus e Insigne… - DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - mferrari961 : RT @lucapagni: #BollettinoMilan (non complottista) I commenti sul campionato finito o quasi dovrebbero tener conto che al Milan mancano i 3… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Derby di allenamento, a gennaio nessuno meglio del Napoli in zona Champions - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Derby di allenamento, a gennaio nessuno meglio del Napoli in zona Champions -