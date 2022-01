Napoli, commercialista latitante arrestato in pizzeria: beccato durante i controlli del Green pass (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stavano controllando i Green pass e hanno così trovato un latitante. È accaduto a Napoli, dove la Guardia di Finanza ha rintracciato così in una pizzeria di Agnano, quartiere nella zona flegrea, un commercialista di 48 anni, di origini partenopee ma residente in Ungheria, destinatario di un ordine di carcerazione per estorsione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in esecuzione di una sentenza di condanna emessa a maggio 2019 e diventata definitiva a luglio 2021. Ora è in carcere dove deve scontare una pena residua di quasi cinque anni. A finire in manette Andrea Vetromile, commercialista per anni consulente dell'ex senatore di FI Sergio De Gregorio e dell'ex direttore de L'Avanti Valter Lavitola. L'arresto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stavano controllando ie hanno così trovato un. È accaduto a, dove la Guardia di Finanza ha rintracciato così in unadi Agnano, quartiere nella zona flegrea, undi 48 anni, di origini partenopee ma residente in Ungheria, destinatario di un ordine di carcerazione per estorsione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di, in esecuzione di una sentenza di condanna emessa a maggio 2019 e diventata definitiva a luglio 2021. Ora è in carcere dove deve scontare una pena residua di quasi cinque anni. A finire in manette Andrea Vetromile,per anni consulente dell'ex senatore di FI Sergio De Gregorio e dell'ex direttore de L'Avanti Valter Lavitola. L'arresto ...

