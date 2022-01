Mustafa, quarantena tra giocattoli e prime parole in italiano. Il bambino siriano sogna le protesi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ci sono delle bellissime mattine di sole a Siena. E Mustafa, il bambino siriano nato senza arti, attende di poterle trascorrere giocando e divertendosi insieme ai suoi nuovi amici. Per il momento però, il piccolo di 6 anni – arrivato venerdì scorso in Italia insieme al padre Munzir, la madre Zeynep e le sorelline Nur e Sacide – è costretto a rimanere dentro le mura di casa, in attesa che i dieci giorni di quarantena, ormai diventati sette, finiscano. Si gioca a casa dunque, con la mamma, il papà, le sorelline e tutti i volontari della Caritas che costantemente vanno a trovare la famiglia El Nezzel. I giocattoli non mancano. Tra i più amati dal piccolo Mustafa – come scrive Claudio Capanni sulle pagine de La Nazione e di Quotidiano Nazionale – ci sono ovviamente loro: i Lego. Con quei ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ci sono delle bellissime mattine di sole a Siena. E, ilnato senza arti, attende di poterle trascorrere giocando e divertendosi insieme ai suoi nuovi amici. Per il momento però, il piccolo di 6 anni – arrivato venerdì scorso in Italia insieme al padre Munzir, la madre Zeynep e le sorelline Nur e Sacide – è costretto a rimanere dentro le mura di casa, in attesa che i dieci giorni di, ormai diventati sette, finiscano. Si gioca a casa dunque, con la mamma, il papà, le sorelline e tutti i volontari della Caritas che costantemente vanno a trovare la famiglia El Nezzel. Inon mancano. Tra i più amati dal piccolo– come scrive Claudio Capanni sulle pagine de La Nazione e di Quotidiano Nazionale – ci sono ovviamente loro: i Lego. Con quei ...

