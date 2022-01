(Di lunedì 24 gennaio 2022) Lofrancese, autore fra l'altro dei corsetti die degli abiti di, è morto all'età di 73 anni per "cause naturali": lo ha annunciato su Facebook il suo ...

zazoomblog : Muore a 73 lo stilista Thierry Mugler. "Vestì" Madonna e Sharon Stone

Gazzetta del Sud

"Siamo devastati nell'annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022", si legge in un post sull'account Facebook ufficiale dello stilista. Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è morto all'età di 73 anni per «cause naturali": lo ha annunciato su Facebook il suo agente.